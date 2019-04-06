Як відомо, у форварда Ювентуса Криштіану Роналду четверо дітей, з яких двоє синів. І вже зараз батько готує їх до кар'єри футболістів.

8-річний Криштіану-молодший досить непогано грає за дитячу команду Юве.

А ось маленькому Матео, якому немає ще й двох рочків, тато вже в такому юному віці прищеплює любов до гри №1. І що цікаво, виходить у малюка досить непогано.

Нагадаємо, що наречена Роналду знялася у фотосесії для відомого глянцю.

Раніше Роналду програв судову справу німецькому журналу.

Джерело - Чемпіон.

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