Як відомо, у форварда Ювентуса Криштіану Роналду четверо дітей, з яких двоє синів. І вже зараз батько готує їх до кар'єри футболістів.
8-річний Криштіану-молодший досить непогано грає за дитячу команду Юве.
А ось маленькому Матео, якому немає ще й двох рочків, тато вже в такому юному віці прищеплює любов до гри №1. І що цікаво, виходить у малюка досить непогано.
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Нагадаємо, що наречена Роналду знялася у фотосесії для відомого глянцю.
Раніше Роналду програв судову справу німецькому журналу.
Джерело - Чемпіон.
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