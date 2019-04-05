Колишній воротар київського Динамо, Шахтаря і збірної України Олександр Рибка освоюється в Азербайджані, де за Сабаїл в новому сезоні зіграв 8 матчів.
Тим часом 8-річна донька воротаря, Дарина, зіграла головну роль в кліпі відомого українського співака Олега Винника на нову пісню Бджола Майя.
Воротар опублікував кадри з нового відео у своєму Instagram.
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Нагадаємо, що дружина Ракицького випустила новий кліп.
Раніше Стаховський втретє став батьком.
Джерело - Чемпіон.
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