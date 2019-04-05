Колишній воротар київського Динамо, Шахтаря і збірної України Олександр Рибка освоюється в Азербайджані, де за Сабаїл в новому сезоні зіграв 8 матчів.

Тим часом 8-річна донька воротаря, Дарина, зіграла головну роль в кліпі відомого українського співака Олега Винника на нову пісню Бджола Майя.

Воротар опублікував кадри з нового відео у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Наша звёздочка! 👍🏼 Люблю❤️ Горжусь 🌷🌷🌷 Публикация от Rybka Sasha (@rybkasasha) 4 Апр 2019 в 12:24 PDT

Нагадаємо, що дружина Ракицького випустила новий кліп.

Раніше Стаховський втретє став батьком.

Джерело - Чемпіон.

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