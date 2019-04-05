New Run підготував крутий сезон марафонів та напівмарафонів

Цього року New Run готує дуже крутий сезон Гран-прі #новапоштанапівмарафон! Вісім міст, кожне з яких заслуговує уваги, участі та перемоги.

Календар забігів на сезон від New Run:

27 квітня — марафон у Запоріжжі.

Далі — напівмарафони:

5 травня — Суми.

19 травня — Черкаси.

26 травня — Одеса.

1 вересня — Полтава.

8 вересня — Житомир.

22 вересня — Чернігів.

3 листопада — Миколаїв.

Особливим бонусом у списку забігів можна вважати їх перший марафон в історії у Запоріжжі та географічне поповнення у вигляді Одеси.

Сезон поділиться на дві частини — весняну та осінню. Саме до першої частини зараз іде активна підготовка та триває не менш активна реєстрація. Організатори вже презентували медалі сезону, оприлюднили маршрути перших міст-учасників та оголосили призову сітку.

Долучайся до свята бігу від New Run зареєструвавшись на сайті newrun.com.ua.

Джерело - Чемпіон.

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