18-річний нападник болгарського ЦСКА Крістіан Андонов не зміг реалізувати два стовідсоткові моменти в матчі Першої ліги Болгарії проти Літекса.

Футболіст просто не зміг підлаштуватися під м'яч.

It this a joke?!? On April Fools' Day this is how you MISS a sitter in the Bulgarian second tier 😂 pic.twitter.com/jQXLcNUsUW — mshumanov (@shumansko) 1 апреля 2019 г.

Нагадаємо, що українець забив неймовірний гол п'ятою з 11-ти метрів.

Раніше Зозуля забив восьмий гол в сезоні за Альбасете.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua