Лідер Детройта зробив щасливим маленького фаната в день його народження

Нападник Детройта Ділан Ларкін не залишив без уваги прохання маленького вболівальника про фотографію з гравцем.

Перед стартом поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ проти Бостона (6:3), гравець звернув увагу на святковий чек-лист, в якому не вистачало пам'ятного знімка з улюбленим хокеїстом.

Нагадаємо, що фанати Луго кричали образливі гасла на адресу Зозулі.

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Джерело - Чемпіон.

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