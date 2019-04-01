Лідер Детройта зробив щасливим маленького фаната в день його народження

Нападник Детройта Ділан Ларкін не залишив без уваги прохання маленького вболівальника про фотографію з гравцем.
Перед стартом поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ проти Бостона (6:3), гравець звернув увагу на святковий чек-лист, в якому не вистачало пам'ятного знімка з улюбленим хокеїстом.
Okay, @Dylanlarkin39's a great guy. pic.twitter.com/a5Y5oChRaI— NHL (@NHL) 1 апреля 2019 г.
Нагадаємо, що фанати Луго кричали образливі гасла на адресу Зозулі.
Раніше фанати збірної Німеччини влаштували неймовірний перформанс на честь легенд команди
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua