Згадати все: Гвоздик нокаутував Стівенсона та став чемпіоном світу WBC. Як це було

Чемпіона світу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведе перший добровільний захист титулу проти француза Дуду Нгумбу.

Гвоздик завоював титул чемпіона світу 1 грудня, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона, для якого це був аж десятий захист чемпіонського пояса з 2013 року.

Сам нокаут виявився настільки важким, що одразу після бою Стівенсон потрапив до реанімації де його ввели в штучну кому.

Гвоздика під час бою підтримували Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Після бою, коли стало відомо про важкий стан Стівенсона, українець записав мотиваційний ролик для Адоніса і побажав йому якнайшвидшого одужання.

"Це повідомлення для Адоніса Стівенсона. Адоніс, ти дійсно дуже сильний хлопець. Залишайся сильним. Я бажаю, щоб ти відновився якомога швидше. Я знаю, що ти пройдеш через це", — сказав Гвоздик.

Переглянути цей допис в Instagram Message to @adonissuperman #klimasmanagement #boxinglaboratory Допис, поширений Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) 4 Гру 2018 р. о 9:12 PST

Джерело - Чемпіон.

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