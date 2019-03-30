Мій профіль
Гвоздик - Нгумбу: ОНЛАЙН
Сьогодні 19:22 939
Гвоздик - Нгумбу: анонс і прогноз бою
Сьогодні 15:17 670
Прокунін покинув пост тренера збірної України
Вчора 22:01 1469 2
Маркевич: Порошенка треба переобирати на другий термін
Вчора 20:30 4170 5
Канал Футбол транслюватиме чемпіонат Бельгії
Вчора 14:29 1006
WBA підтвердила відмову Усика від пояса
Вчора 10:59 1149
Бій Усика з Такамом узгоджений
28.03.2019 23:11 1770
Косовський очолив Ворсклу
28.03.2019 17:08 3154
У ДТП загинув титулований український кікбоксер
28.03.2019 15:23 2275
ФФУ виступила з офіційною заявою щодо справи Мораеса
28.03.2019 10:20 3644 1
Навколо спорту
Блоги
Згадати все: Гвоздик нокаутував Стівенсона та став чемпіоном світу WBC. Як це було
Згадати все: Гвоздик нокаутував Стівенсона та став чемпіоном світу WBC. Як це було Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:41 699
Гвоздик відправив легендарного Стівенсона у божевільний нокаут. Відео нокауту
Гвоздик відправив легендарного Стівенсона у божевільний нокаут. Відео нокауту Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:53 21994
Суперник Гвоздика уже перемагав українців. Як Нгумбу відібрава чемпіонський пояс Узелкова
Суперник Гвоздика уже перемагав українців. Як Нгумбу відібрава чемпіонський пояс Узелкова Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:26 1269
Путін - х**ло: п'ять років тому з'явився суперхіт про президента Росії
Путін - х**ло: п'ять років тому з'явився суперхіт про президента Росії Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:43 382
Божевільний нокаут від Гвоздика очима вболівальників. ВІДЕО
Божевільний нокаут від Гвоздика очима вболівальників. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:28 41106
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:14 Футбол Дубль Мессі приніс Барселоні перемогу над Еспаньйолом 179
19:57 Футбол Ліверпуль продасть гравця основи за 40 млн євро 456
19:51 Футбол Мессі: Було б чудово, якби Роналду грав у Реалі 481
19:35 Гандбол Мотор програв Віве Кельце та вибув з Ліги Чемпіонів 566
19:22 Бокс Гвоздик - Нгумбу: ОНЛАЙН 939
19:18 Футбол МЮ переграв Вотфорд, Лестер здолав Борнмут. Результати 32 туру АПЛ 395
18:55 Футбол Боруссія вирвала перемогу в Вольфсбурга, Баварія втратила очки з Фрайбургом. Резуьтати 27 туру Бундесліги 285
18:41 Блог Згадати все: Гвоздик нокаутував Стівенсона та став чемпіоном світу WBC. Як це було 699
18:31 Автоспорт Молодий Леклер виграв кваліфікацію в Бахрейні 345
18:11 Футбол Моурінью може очолити Баварію 546
17:40 Бокс Нгумбу: Я переможу Гвоздика за рахунок досвіду 390
17:14 Футбол Барселона - Еспаньйол: онлайн-трансляція матчу Ла-Ліги 368
17:06 Футбол Леганес без Луніна і Кравця переграв Хетафе 358
16:48 Футбол Ювентус - Емполі: де дивитися онлайн трансляцію матчу Серії А 381
16:33 Футбол Фрайбург - Баварія: онлайн-трансляція матчу Бундесліги 403
16:30 Бокс Трансляція Гвоздик - Нгумбу: дивитися онлайн 31.03.2019 1531
16:22 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком упевнено обіграв Фулгем 657
16:00 Футбол Манчестер Юнайтед - Уотфорд: де дивитися онлайн матчу 31 туру АПЛ 294
15:53 Блог Гвоздик відправив легендарного Стівенсона у божевільний нокаут. Відео нокауту 21994
15:40 Бокс Берінчик зробив прогноз на поєдинок Гвоздик - Нгумбу 467
15:20 Бокс Мейвезер планує повернутися в бокс 635
15:17 Бокс Гвоздик - Нгумбу: анонс і прогноз бою 670
15:00 Футбол Облак продовжить контракт з Атлетіко 309
14:42 Баскетбол Сольний прохід Ірвінга - момент дня в НБА 249
14:26 Блог Суперник Гвоздика уже перемагав українців. Як Нгумбу відібрава чемпіонський пояс Узелкова 1269

Згадати все: Гвоздик нокаутував Стівенсона та став чемпіоном світу WBC. Як це було

Сьогодні 18:41 Valeriy Ruchka 699 0
Згадати все: Гвоздик нокаутував Стівенсона та став чемпіоном світу WBC. Як це було

Чемпіона світу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведе перший добровільний захист титулу проти француза Дуду Нгумбу.

Гвоздик завоював титул чемпіона світу 1 грудня, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона, для якого це був аж десятий захист чемпіонського пояса з 2013 року.

Сам нокаут виявився настільки важким, що одразу після бою Стівенсон потрапив до реанімації де його ввели в штучну кому.

Гвоздика під час бою підтримували Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Після бою, коли стало відомо про важкий стан Стівенсона, українець записав мотиваційний ролик для Адоніса  і побажав йому якнайшвидшого одужання.

"Це повідомлення для Адоніса Стівенсона. Адоніс, ти дійсно дуже сильний хлопець. Залишайся сильним. Я бажаю, щоб ти відновився якомога швидше. Я знаю, що ти пройдеш через це", — сказав Гвоздик.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message to @adonissuperman #klimasmanagement #boxinglaboratory

Допис, поширений Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Гвоздик, #Стівенсон, #Нгумбу
Коментарі ()