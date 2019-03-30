Українець став чемпіоном світу WBC

Українець Олександр Гвоздик Став повноцінним чемпіоном світу у напівважкій вазі (79,4) за версією WBC.

Харків'янин відправив у важкий нокаут діючого чемпіона світу Адоніса Стівенсона.

Трансляція Гвоздик - Нгумбу: дивитися онлайн 31.03.2019

Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 березня Олександр Гвоздик проведе перший захист титулу WBC у напівважкій вазі проти француза Дуду Нгумбу.

Бій відбудеться на раніше 4:50 за київським часом у Філадельфії (США).

Наш сайт за традицією проведе онлайн чемпіонського бою за участю українця.

Джерело - Чемпіон.

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