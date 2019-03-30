Українець Олександр Гвоздик Став повноцінним чемпіоном світу у напівважкій вазі (79,4) за версією WBC.
Харків'янин відправив у важкий нокаут діючого чемпіона світу Адоніса Стівенсона.
Трансляція Гвоздик - Нгумбу: дивитися онлайн 31.03.2019
Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 березня Олександр Гвоздик проведе перший захист титулу WBC у напівважкій вазі проти француза Дуду Нгумбу.
Бій відбудеться на раніше 4:50 за київським часом у Філадельфії (США).
Наш сайт за традицією проведе онлайн чемпіонського бою за участю українця.
Джерело - Чемпіон.
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