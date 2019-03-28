Воротар Манчестер Сіті Едерсон повернувся в розташування городян після міжнародної паузи.

Бразилець зіграв повні 90 хвилин товариського матчу з Панамою (1:1). Також голкіпер спостерігав з лави запасних за перемогою своєї збірної в поєдинку з Чехією (3:1).

Після повернення в Манчестер Едерсон похвалився яскравою фотографією в Instagram. На знімку воротар разом з дружиною Лаїс позує на фоні свого автомобіля Lamborghini Aventador S Roadster. Орієнтовна вартість такої машини становить 500 тисяч євро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ederson Moraes (@ederson93) 27 Мар 2019 в 8:20 PDT

Нагадаємо, що Мессі, Піке та Ракитич показали свої авто.

Джерело - Чемпіон.

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