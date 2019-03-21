У цей день народився Чарівник Айртон Сенна

Ім'я цього гонщика відомо навіть тим, хто не цікавиться автоспортом. Айртон Сенна - один з найбільших пілотів в історії Формули-1. Всього за десять років виступів він виграв 41 гонку і завоював 65 поул-позицій. За свою яскраву манеру водіння Сенна отримав від преси прізвисько Чарівник.

Найбільш яскравою сторінкою біографії Сенни стало суперництво з Аленом Простом на рубежі 1980-1990-х. Життя бразильського пілота трагічно обірвалося в 1994 році в аварії на Гран-прі Сан-Марино. 21 березня Сенна відсвяткував би свій 59-й день народження. З цієї нагоди згадуємо головні моменти гоночної кар'єри Чарівника.

Нагадаємо, що Алонсо став послом McLaren.

Раніше повідомлялося, що пілот Формули-1 розтрощив болід.

Джерело - Чемпіон.

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