Збірна України, Палкін та Динамо - у програмі ПРОФУТБОЛ

Динамо з розгромом вилетіло з Ліги Європи на очах у понад 60 тисяч уболівальників, проходять останні приготування збірної України до матчів відбору на Євро-2020 проти Люксембургу та Португалії, розбір матчу Зоря-Шахтар, ексклюзивне інтерв'ю з гендиректором Шахтаря Сергієм Палкіним і інше - у випуску Профутбол за 17 березня 2019 року.

Нагадаємо, що Челсі подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу проти Динамо.

Раніше повідомлялося, що Хацкевич не планує йти у відставку.

Джерело - Чемпіон.

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