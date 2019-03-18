Про Динамо в Лізі Європи та черговий тур чемпіонату - Великий Футбол

До вашої уваги повний випуск програми Великий футбол за 17.03. 2019. Віктор Леоненко, Віктор Вацко та Олександр Денисов розберуть матч-відповідь між Динамо та Челсі, поговорять про суддівські скандали в УПЛ та розберуть усі матчі вітчизняної першості.

Нагадаємо, що Челсі подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу проти Динамо.

Раніше повідомлялося, що Хацкевич не планує йти у відставку.

Джерело - Чемпіон.

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