Андрій Оністрат - підприємець, спортсмен, Ironman, коуч.

За свою довгу кар'єру відкривав не один бізнес, працював в банківському секторі, а пізніше керував власним банком. У 25 років став мільйонером. Неодноразово долав повні дистанції Ironman - змагання, яке вважають одним з найскладніших у світі. Пробіг всі 5 марафонів серії World Marathon Majors. Відтоді його називають Біговим Банкіром. Так називається і його канал на YouTube

У новому випуску Андрій Оністрат розповідає про те, що можна, а що не можна, за 24 години до марафону.

Джерело - Чемпіон.

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