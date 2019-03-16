Рятуємось від весняного авітамінозу. Вітаміни для бігунів

Залізо

Це найважливіший мікроелемент для бігуна, який необхідний для виробництва гемоглобіну – з’єднання, яке доставляє кисень до м’язів. Недавні дослідження показують, що майже 56% бігунів страждають від дефіциту заліза, що серйозно впливає на їх продуктивність. Отримуючи достатню кількість заліза з їжі або приймаючи його додатково в разі необхідності, ви зможете підвищити свою продуктивність і запобігти швидкому стомленню під час тренування. Жінки потребують більших добових дозах заліза, ніж чоловіки. Рекомендовано в день приймати 10-30 мг. Основні продукти, в яких міститься залізо: яловичина, яйця, гречка, рис, картопля, груші, горіхи та інжир. Щоб поліпшити абсорбцію заліза, вживайте його з продуктами, багатими на вітамін С.