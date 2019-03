Салах відреагував на стрілянину в новозеландських мечетях

Лідер Ліверпуля Мохамед Салах на своїй сторінці у Twitter засудив розстріл людей у мечетях у Новій Зеландії.

Четверо злочинців, нагадаємо, влаштували стрілянину у двох мечетях міста Крайстчерч. В результаті нападів загинули 49 осіб, близько 50 отримали поранення.

"Сьогодні вранці з Нової Зеландії приходять жахливі новини. Мої співчуття сім'ям тих невинних жертв, які загинули в результаті цього прояву чистого зла", - написав Мо Салах.

Dreadful news coming out of New Zealand this morning. My condolences go out to the families of those innocent victims who lost their lives in this act of pure evil.