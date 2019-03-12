Провал Динамо у Лізі Європи, унікальність Зінченка - у ПРОФУТБОЛі

Не оминули увагою і 21-и1 тур УПЛ

У новому випуску програми Профутбол ведучий Ігор Циганик та експерти обговорили, як київське Динамо програло Челсі в першому матчі півфіналу Ліги Європи, у чому унікальність Олександра Зінченка, що треба знати про досягнення ФФУ за останні чотири роки, а також підсумки матчів 21 туру Чемпіонату України.

Нагадаємо, відеоогляд матчів УПЛ ви маєте змогу переглянути на Чемпіоні.

Раніше Зінченко став найкращим гравцем Сіті у лютому.

Джерело - Чемпіон.

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