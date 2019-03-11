Один з найбільших бігових клубів України гучно відсвяткував день народження

Чому варто тренуватися з біговим клубом?

Біговий клуб – це співтовариство людей з однаковими інтересами. В рамках його діяльності проводяться регулярні тренування під керівництвом досвідчених тренерів для досягнення різних цілей: схуднення, поліпшення здоров’я, підготовка та участь в змаганнях, подолання дистанції марафону або просто спілкування в колі близьких за духом. Кожен вкладає в поняття "біговий клуб" щось своє. Біг в такій компанії стає просто незамінним і переростає в корисну звичку, без якої вже не уявляєш свого життя.

Коли тренуєшся наодинці, можна знайти безліч причин, щоб не вийти на пробіжку. І чимало новачків роблять помилки в тренувальному процесі, отримують травми і кидають біг. Тому прихід в клуб – це не лише правильний старт для початківця, а й новий виток розвитку кожного спортсмена. І чим раніше майбутній бігун почне займатися під наглядом тренера, тим краще. Це дозволить уникнути помилок і вбереже від травм. До того ж, досвідчений тренер бачить індивідуальні особливості, "слабкі місця" бігуна, його помилки при виконанні завдань і може підібрати відповідний обсяг тренувань.