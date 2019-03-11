Один з найбільших бігових клубів України гучно відсвяткував день народження

Running club Poltava – це полтавський клуб любителів бігу, заснований 2016 року.
Його історія почалася з пробіжок у колі друзів. Про клуб активно заговорили завдяки 30-тиденному марафону "Біжу заради дітей", за результатами якого учасники забігу встановили рекорд України за щоденне подолання напівмарафонської дистанції 21,097 км протягом тридцяти діб. А після першого офіційного старту "Полтавська ніч-2017", організованого RCP, ряди клубу поповнилися новими членами і зараз їх налічується близько 80. З кожним тренуванням, заходом чи просто дружньою рекомендацією кількість любителів бігу в Полтаві росте. Найперший та найбільший біговий клуб Полтави приймає всіх охочих, з будь-яким рівнем підготовки та будь-якою метою.
Чому варто тренуватися з біговим клубом?
Біговий клуб – це співтовариство людей з однаковими інтересами. В рамках його діяльності проводяться регулярні тренування під керівництвом досвідчених тренерів для досягнення різних цілей: схуднення, поліпшення здоров’я, підготовка та участь в змаганнях, подолання дистанції марафону або просто спілкування в колі близьких за духом. Кожен вкладає в поняття "біговий клуб" щось своє. Біг в такій компанії стає просто незамінним і переростає в корисну звичку, без якої вже не уявляєш свого життя.
Коли тренуєшся наодинці, можна знайти безліч причин, щоб не вийти на пробіжку. І чимало новачків роблять помилки в тренувальному процесі, отримують травми і кидають біг. Тому прихід в клуб – це не лише правильний старт для початківця, а й новий виток розвитку кожного спортсмена. І чим раніше майбутній бігун почне займатися під наглядом тренера, тим краще. Це дозволить уникнути помилок і вбереже від травм. До того ж, досвідчений тренер бачить індивідуальні особливості, "слабкі місця" бігуна, його помилки при виконанні завдань і може підібрати відповідний обсяг тренувань.
За 3 роки існування Running club Poltava відкрив три тренувальних напрями
Біг
На вас чекають традиційні полтавські забіги від Running club Poltava:
Ltava run racing – 8 червня 2019 року.
Прирічковий крос – 6 липня 2019 року.
Полтавська ніч – 28 вересня 2019 року.
Йога
У 2018 році Running club Poltava розпочав заняття з йоги для бігунів. Адже захоплення бігом тягне за собою додаткові навантаження на м’язи попереку, хребет і суглоби ніг (голіностопні, колінні, тазостегнові). Бігова перетренованість знижує рухливість і еластичність суглобів та хребта. І дуже важливо приділяти увагу відпочинку та відновленню. Це сон, масаж, харчування, пасивний відпочинок. Однак, одним з найбільш ефективних методів є практика йоги, що прискорює відновлення м’язів і зв’язок.
Чому йога?
– допомагає зміцнювати і розтягувати м’язи, що задіяні при тривалих пробіжках;
– підвищує ефективність і працездатність всіх м’язів і суглобів;
– знімає втому і напругу;
– зменшує кріпатуру на наступний день після тренування;
– вчить дихати правильно, покращуючи кисневий обмін в тканинах;
– прискорює загоєння мікротравм;
– перешкоджає утворенню рубців;
– запобігає травмам в майбутньому.
Йога – важлива частина підготовки до забігів. Тому що йога і біг – статика і динаміка. Вони доповнюють один одного. Йога хоча б раз на тиждень у вигляді додаткових тренувань до основних бігових занять допоможе вам швидко і ефективно відновлюватися, виходити на новий рівень – покращувати показники швидкості й витривалості без травм в майбутньому.
Триатлон
У 2019 році Running club Poltava презентував новий тренувальний напрям – триатлон. Це олімпійський вид спорту, який включає у себе три складові: плавання, їзду на велосипеді та біг.
Існує кілька видів тріатлону:
Спринт: плавання — 750 м, велогонка — 20 км та крос — 5 км;
Олімпійська дистанція: плавання — 1500 м, велогонка — 40 км та біг — 10 км;
Half-Ironman: плавання — 1,9 км, велогонка — 90 км та біг — 21 км;
Ironman: плавання — 3,8 км, велогонка — 180 км та біг — 42 км.
Що потрібно триатлету-початківцю?
- Велосипед (шосейний або гірський).
- Шолом, велотуфлі.
- Пульсометр.
- Бігові кросівки.
- Набір для плавання (шапочка, окуляри, костюм).
За 3 роки Running club Poltava став більшим і професійнішим. Але незмінною лишилась тепла і дружня атмосфера тренувань. Ми пропонуємо розвиватися разом з нами, впевнено бігти до своєї мети, жити якісно, здорово та позитивно!
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