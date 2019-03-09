Гравці Леганеса вийшли на матч проти Атлетіко у футболках з іменами своїх матерів

Леганес у гостях програв Атлетіко у 27-му турі чемпіонату Іспанії.

На честь недавнього Міжнародного жіночого дня гравці Леганесі вийшли на матч у футболках з іменами своїх матерів. У стартовому складі Леганеса були і двоє українців - голкіпер Андрій Лунін і захисник Василь Кравець. Відповідно, на спині Луніна було ім'я Світлана, а Кравця - Лілія Ярина.

Нагадаємо, відбитий пенальті Луніна не допоміг Леганесу в матчі проти Атлетіко

Джерело - Чемпіон.

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