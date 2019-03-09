Мій профіль

Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою

Сьогодні 09:10 593
Українець переміг першого сіяного і завоював срібло Гран-прі Марракеша
Сьогодні 10:05 300
Козлова вийша у третє коло і зустрінеться з Халеп
Сьогодні 09:26 330
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Вчора 21:58 7249
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 18:43 46908 1
Кузьміна виграла спринт чемпіонату світу. Українки провалили гонку
Вчора 18:34 2367
Юний футболіст Нюрнберга наніс на бутси синьо-жовтий прапор та хоче грати за збірну України
Вчора 16:05 3442
Український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі
Вчора 15:06 2175
Челсі розгромив Динамо, Славія піднесла сюрприз Севільї. Результати матчів 1/8 ЛЄ
Вчора 14:59 1314
Челсі розтрощив Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
07.03.2019 23:54 2448 3
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:39 Блог В Албанії арбітра побили після призначеного пенальті 236
11:30 Футбол Львів - Зоря: анонс та прогноз матчу УПЛ 348
11:26 Футбол Ворскла - Десна: де дивитися онлайн-трансляцію матчу УПЛ 318
11:03 Футзал Збірна України зіграє проти Хорватії в Запоріжжі 965
10:51 Біатлон Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція спринтерсткої гонки в Естерсунді 675
10:35 Футбол Маріуполь - Чорноморець: де дивитися онлайн-трансляцію матчу УПЛ 572
10:05 Дзюдо Українець переміг першого сіяного і завоював срібло Гран-прі Марракеша 300
09:51 Футбол Ще один колишній гравець Реала може очолити клуб 1027
09:26 Теніс Козлова вийша у третє коло і зустрінеться з Халеп 330
09:10 Теніс Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою 593
08:50 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 254398
08:30 Футбол Ювентус - Удінезе: відеоогляд матчу Серії А 824
08:00 Футбол Ворскла - Десна: анонс та прогноз матчу УПЛ 917
07:50 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 143722
07:30 Баскетбол Кубок України: усі переможці десятиліття 906
07:00 Футбол Маріуполь - Чорноморець: анонс та прогноз матчу УПЛ 838
06:30 Футбол Ворскла прийме Десну, Львів зіграє із Зорею. Матчі 21-го туру УПЛ 857
05:39 Теніс Світоліна - Кенін: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі 4755
03:33 Баскетбол НБА. Маямі - Клівленд: онлайн-трансляція 701
00:04 Баскетбол Х'юстон - Філадельфія: онлайн-трансляція матчу НБА 1499
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 40166
8 Березня 2019
23:49 Футбол Ювентус розгромив Удінезе в Серії А 852
23:35 Футбол У команду тижня Ліги Європи увійшли три гравці Челсі 778
23:06 Футбол Матч Арсенал-Київ - Ворскла перенесено 1020
23:05 Футбол Коломойський Шевченку: Ти відповідаєш за гравців, а я за лохів з VIP-сектору 2632

В Албанії арбітра побили після призначеного пенальті

Сьогодні 11:39 Valeriy Ruchka 236 0
В Албанії арбітра побили після призначеного пенальті

Федерація футболу Албанії тимчасово призупинила розіграш чемпіонату країни. Причиною став інцидент на матчі між Камзю і Лачі.

Арбітр Ельдорьян Хаміті призначив пенальті у ворота Камзи на останніх хвилинах гри, його реалізував гравець Лачі, принісши своїй команді нічию. Після цього на поле вибігли розлючені фанати господарів.

Для усунення безладу були залучені співробітники поліції, але навіть їм не вдалося відразу вгамувати розбушувалися фанатів. Ті встигли завдали арбітрові кілька ударів, в тому числі ногами в голову.

Те, що сталося сильно налякало інших рефері країни, які влаштували страйк і відмовилися обслуговувати матчі, поки ліга не поверне на стадіони поліцію.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()