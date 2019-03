В Албанії арбітра побили після призначеного пенальті

Федерація футболу Албанії тимчасово призупинила розіграш чемпіонату країни. Причиною став інцидент на матчі між Камзю і Лачі.

Арбітр Ельдорьян Хаміті призначив пенальті у ворота Камзи на останніх хвилинах гри, його реалізував гравець Лачі, принісши своїй команді нічию. Після цього на поле вибігли розлючені фанати господарів.

Для усунення безладу були залучені співробітники поліції, але навіть їм не вдалося відразу вгамувати розбушувалися фанатів. Ті встигли завдали арбітрові кілька ударів, в тому числі ногами в голову.

Те, що сталося сильно налякало інших рефері країни, які влаштували страйк і відмовилися обслуговувати матчі, поки ліга не поверне на стадіони поліцію.

Albanian football supporters strom the pitch and hit/kick the referee several times on his head. This happend at the match between Kamza and Laci. #Albania pic.twitter.com/zFYggeAVOi