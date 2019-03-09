Гравець Манчестера за швидкістю обігнав мотоцикл

Капітан Манчестер Юнайтед 33-річний Антоніо Валенсія продемонстрував свої швидкісні дані.
Еквадорець виклав відео, на якому він змагається у швидкості з мотоциклом.
Антоніо в сезоні-2018/19 провів лише 5 матчів за МЮ в АПЛ.
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It's never too late to start over. I mean, every step of the way, I just tried to build something that would last. The greatest peace we find is when we try to achieve our dreams.At every stage of life we must give our best to follow.💪🏽🙏 Cada paso marca el camino y nunca es tarde para volver a empezar. La mayor paz la encontramos al esforzarnos por alcanzar nuestros sueños. En cada etapa de vida debemos dar lo mejor de nosotros para seguir
Нагадаємо, що екс-хавбек Манчестер Юнайтед завершив кар'єру в збірній.
Раніше Сульшер повідомив,що готовий виграти ЛЧ.
Також Моурінью назвав правильним пенальті у ворота ПСЖ.
Джерело - Чемпіон.
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