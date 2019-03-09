Гравець Манчестера за швидкістю обігнав мотоцикл

Антоніо Валенсія показав свої фізичні дані

Капітан Манчестер Юнайтед 33-річний Антоніо Валенсія продемонстрував свої швидкісні дані.

Еквадорець виклав відео, на якому він змагається у швидкості з мотоциклом.

Антоніо в сезоні-2018/19 провів лише 5 матчів за МЮ в АПЛ.

Нагадаємо, що екс-хавбек Манчестер Юнайтед завершив кар'єру в збірній.

Раніше Сульшер повідомив,що готовий виграти ЛЧ.

Також Моурінью назвав правильним пенальті у ворота ПСЖ.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua