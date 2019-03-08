Тепер можна гратися Наомі Осакою

Іграшкова компанія Barbie створила ляльку на честь першої ракетки світу Наомі Осаки з Японії.

Фотографією іграшки в Instagram поділилася тенісистка.

Barbie зробили нову іграшку в рамках проекту по просуванню жінок, які змогли б стати прикладом для юного покоління.

"Це для мене багато значить. Коли була дитиною, я грала ляльками Barbie. Це здається нереальним",- написала перша ракетка світу.

Нагадаємо, останнім гучним успіхом Осаки є перемога на Australian Open, у фіналі якого вона перемогла в трьох сетах Петру Квітову. Також японка є чинною чемпіонкою US Open.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua