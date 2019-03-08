Іграшкова компанія Barbie створила ляльку на честь першої ракетки світу Наомі Осаки з Японії.
Фотографією іграшки в Instagram поділилася тенісистка.
Barbie зробили нову іграшку в рамках проекту по просуванню жінок, які змогли б стати прикладом для юного покоління.
"Це для мене багато значить. Коли була дитиною, я грала ляльками Barbie. Це здається нереальним",- написала перша ракетка світу.
Нагадаємо, останнім гучним успіхом Осаки є перемога на Australian Open, у фіналі якого вона перемогла в трьох сетах Петру Квітову. Також японка є чинною чемпіонкою US Open.
Джерело - Чемпіон.
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