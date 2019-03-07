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7 найяскравіших перемог українських біатлоністів на чемпіонаті світу

Сьогодні 16:18 Valeriy Ruchka 298 0
Напередодні чемпіонату світу з біатлону Чемпіон пригадує найвидатніші досягнення збірної України на турнірі
7 найяскравіших перемог українських біатлоністів на чемпіонаті світу
Сьогодні, 7-го березня, у шведському Естерсунді змішаною естафетою стартує чемпіонат світу-2019 з біатлону. 

Чемпіон розповідає про найяскравіші перемоги українських біатлоністів на чемпіонатах світу.

1. Олена Зубрилова робить золотий хет-трик

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Коли: 1999 рік

Де: Контіолахті (Фінляндія), Голменколлен (Норвегія)

Досягнення: 3 золота та 1 бронза

Олена Зубрилова є найтитулованішою українською біатлоністкою у історії, на рахунку якої 21 особиста перемога на етапах Кубка світу. Навіть близько наблизитися до цього показника не вдавалося жодній її співвітчизниці.

На чемпіонатах світу Зубрилова виграла 14 медалей, а найуспішнішим для неї виявився турнір 1999 року, який через сильні морози (нижче 20 градусів) був розділений на дві частин та розпочавшись у лютому у Контіолахті завершувався в березні у Голменколлені.

Це не завадило блискучому виступу Зубриловій, яка виграла гонку переслідування, індивідуалку та мас-старт, додавши до них бронзу в спринті.

Біатлоністка принесла Україні й четверте золото – у гонці на 12,5 км у 2002 році у Голменколлені, але після невдалого виступу на Олімпіаді-2002 змінила громадянство й надалі виступала за Білорусь.

2. Олена Підгрушна стає другою українською чемпіонкою

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Коли: 2013 рік

Де: Нове-Место (Чехія)

Досягнення: 1 золото, 1 срібло, 1 бронза

Нинішній капітан збірної України Олена Підгрушна свій найкращий у кар'єрі сезон провела у 2013 році. На чемпіонаті світу у Нове-Место вона стала другою після Олени Зубрилової українською біатлоністкою, яка виграла чемпіонат світу.

Підгрушна стала найсильнішою у спринті. Загалом же вона на світовій першості у Чехії зібрала повний комплект нагород, також отримавши бронзу гонки переслідування та естафетне срібло. Разом з нею на п'єдестал також піднялися Віта Семеренко, Валя Семеренко та Юлія Джима, які через рік взяли золото Оліміпади-2014.

3. Валя Семеренко виграє золото та бронзу в Контіолахті

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Коли: 2015 рік

Де: Контіолахті (Фінляндія)

Досягнення: 1 золото та 1 бронза

Валя Семеренко взяла на себе роль лідер збірної України у найважчий для команди момент, коли після олімпійського успіху паузу у кар'єрі взяли Олена Підгрушна та Віта Семеренко.

Не чемпіонаті світу 2015 року їй самотужки довелося рятувати репутацію українського біатлону і Валя Семеренко з цим блискуче впоралася. Вигравши гонку з масовим стартом вона стала третьою чемпіонкою світу з України. Крім цього, біатлоністка відзначилась й у спринті, у якому фінішувала третьою.

4. Жіноча збірна України бере дві командні нагороди у Рупольдингу

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Валентина Цербе

Коли: 1996 рік

Де: Рупольдинг (Німеччина)

Досягнення: 1 срібло та 1 бронза

Про український біатлон у світі дізналися у 1994 році, коли Валентина Цербе здобула олімпійську бронзу в спринті у норвезькому Ліллегаммері. А на чемпіонаті світу збірна України здійснила прорив за два роки по тому у Рупольдингу.

Тетяна Водоп'янова, Олена Петрова, Олена Зубрилова та Ніна Лемеш виграли срібло у командній гонці на 7,5 км (зараз ця дисципліна на чемпіонатах світу та етапах Кубка світу не проводиться).

У естафеті Лемеш поступилася місцем Цербе, але результат також виявився відмінним – бронзова медаль, яка поклала початок естафетним успіхам збірної України на чемпіонатах світу. З того часу наша жіноча команда на світових першостях ще тричі ставала срібною та двічі – бронзовою.

5. Олена Петрова стає першою українською призеркою

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Коли: 1996 рік

Де: Рупольдинг (Німеччина)

Досягнення: 1 срібло, 2 бронзи

На чемпіонаті світу у Рупольдингу Олена Петрова відзначилася не лише у командних змаганнях. Саме вона принесла Україні першу у історії чемпіонатів світу особисту нагороду, вигравши бронзу у індивідуальній гонці на 15 км.

Взагалі ж за кількістю здобутих нагород чемпіонатів світу Петрова з її 10 медалями з українок поступається лише Зубриловій, у якої 14 подіумів. До того ж у активі цієї біатлоністки олімпійське срібло на дистанції 15 км у японському Нагано у 1998 році.

6. Андрій Дериземля виграє для України першу чоловічу медаль

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Коли: 2007

Де: Антхольц (Італія)

Досягнення: 1 бронза

Першого великого успіху у чоловічому біатлоні збірна України чекала набагато довше, ніж у жіночому. Прогалину у 2007 році на чемпіонаті світу у Антхольці заповнив Андрій Дериземля, який здобув бронзу у спринті.

Дериземля досі залишається найтитулованішим українським біатлоністом та має у активі 2 нагороди чемпіонату світу та 11 – етапів Кубка світу.

7. Чоловіча збірна України здобуває естафетну медаль

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Коли: 2011

Де: Ханти-Мансійськ (Росія)

Досягнення: 1 бронза

Андрій Дериземля також доклав руку й до єдиного естафетного успіху чоловічої збірної України на чемпіонатах світу, який стався 2011 року у Ханти-Мансійську. Він виграв бронзу разом з Олександром Біланенком, Сергієм Седнєвим та Сергієм Семеновим, який єдиний з тієї четвірки продовжує виступи.

Цього сезону наша чоловіча команда, як ніколи близька, аби повторити свій успіх. На етапах Кубка світу вона вже двічі зупинялася поруч з п'єдесталом та фінішувала четвертою.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Чемпіонат світу, #Семеренко, #Цербе, #Дерезимля
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