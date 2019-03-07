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12 років тому Баварія забила найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:48 Valeriy Ruchka 445 0
Рекорд ще тримається
12 років тому Баварія забила найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів

Рівно дванадцять років тому Баварія забила найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів. Це сталося перед очима 69,500 глядачів вже на одинадцятій секунді матчу проти мадридського Реала.

Мюнхенці приймали "вершкових" на своєму стадіоні Альянц-Арена в матчі-реванші 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після програшу в першій зустрічі з рахунком 2:3.

З центру поля починали мадридці, однак груба помилка Роберто Карлоса дозволила Хасану Саліхаміджичу перехопити м'яч на правому фланзі, наблизиться до воріт і віддати точний пас в штрафну на Роя Макая. Удар голландця був точний, а в момент перетину м'яча лінії воріт пройшло рівно 10,12 секунди!

У підсумку Баварія обіграла мадридський Реал з рахунком 2: 1 і вийшла в наступний раунд.

Очима уболівальників

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Баварія, #Макай, #Ліга чемпіонів
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