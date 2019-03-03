Із сигарою та пивом: легенда Динамо показав як потрібно відпочивати

Легендарний воротар київського Динамо, а нині один з тренерів збірної України Олександр Шовковський поділився в Instagram фотографією з відпочинку в горах Швейцарії.
"Вихідні вдалися)))", - підписав фото Шовковський.
Переглянути цей допис в Instagram
Раніше Шовковський відреагував на об'єднавчий собор у Києві.
Також, Шовковський сходив на манікюр і педикюр.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua