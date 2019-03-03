Із сигарою та пивом: легенда Динамо показав як потрібно відпочивати

Тренер збірної України відпочиває у Швейцарії

Легендарний воротар київського Динамо, а нині один з тренерів збірної України Олександр Шовковський поділився в Instagram фотографією з відпочинку в горах Швейцарії.

"Вихідні вдалися)))", - підписав фото Шовковський.

Переглянути цей допис в Instagram Выходные удались))) Допис, поширений SaSHo (@oleksandrshovkovskyi) 3 Бер 2019 р. о 3:08 PST

Раніше Шовковський відреагував на об'єднавчий собор у Києві.

Також, Шовковський сходив на манікюр і педикюр.

Джерело - Чемпіон.

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