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Із сигарою та пивом: легенда Динамо показав як потрібно відпочивати

Сьогодні 17:28 Valeriy Ruchka 851 0
Тренер збірної України відпочиває у Швейцарії
Із сигарою та пивом: легенда Динамо показав як потрібно відпочивати

Легендарний воротар київського Динамо, а нині один з тренерів збірної України Олександр Шовковський поділився в Instagram фотографією з відпочинку в горах Швейцарії.

"Вихідні вдалися)))", - підписав фото Шовковський.

 
 
 
 
 
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Выходные удались)))

Допис, поширений SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

Раніше Шовковський відреагував на об'єднавчий собор у Києві.

Також, Шовковський сходив на манікюр і педикюр.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Шовковський, #відпочинок, #Instagram
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