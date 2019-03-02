Нечувана зухвалість. Принизливий удар Суареса в Мадриді

Уругвайський форвард Луіс Суарес нахабно і принизливо для Реала виконав пенальті в матчі Барселони на Сантьяго Бернабеу.

В емоційному і складному матчі Барселона розгромила Реал в Мадриді 3:0 і вийшла у фінал Кубка Іспанії. Поєдинок був ознаменований не тільки перемогою каталонців, але і витівкою уругвайця Суарес.

Луїс відчуває певні проблеми зі здоров'ям (хронічна травма коліна), з результативністю (жахлива безгольова серія у виїзних матчах Ліги чемпіонів), але холоднокровності йому не позичати.

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За рахунку 2:0 на користь Барселони каталонці отримали право на виконання пенальті і до м'яча підійшов уругвайський нападник.

Замість звичного сильного удару в кут Суарес виконав знущальний удар по центру воріт.

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Джерело - Чемпіон.

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