Футбол у Іспанії дає 185 тис робочих місць. Як керувати Федерацією для чайників

Професійний футбол в Іспанії відіграє важливу соціально-економічну функцію.

Про це повідомила компанія PricewaterhouseCoopers.

Згідно з дослідженням, з сезону 2016/17 футбол дає країні 185 тисяч робочих місць. Це 0,98% від усіх працюючих жителів Іспанії.

Виплачено 4,1 мільярда євро податків, а оборот коштів склав 15,69 млрд євро або 1,37% від ВВП Іспанії.

"Це підтверджує величезну соціальну і фінансову роль професійного футболу в нашій країні і, також, важливість прийняття компетентних і продуманих рішень у всьому, чого торкається галузь, яка так актуальна для нашого суспільства", - сказав глава Ла Ліги Хав'єр Тебас.

У звіті наголошується, що кількість робочих місце зросла на 28% у порівнянні з попереднім дослідженням (з сезону-2012/13), а податкові виплати збільшилися на 41%.

У той час, Блохіна розлютило те, що його не впізнають.

Також, нещодавно Павелка обрали до виконкому УЄФА.

Джерело - Офіційний сайт Ла-Ліги.

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