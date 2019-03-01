Про те як потрапити в академію Динамо, та скільки коштує навчання. ВІДЕО

На каналі Football Hub в Youtube з'явилося нове ексклюзивне відео. Цього разу в сюжеті підняли тему дитячо-юнацької академії Динамо Київ.
Як потрапити в Академію київського Динамо?
Скільки коштує навчання?
За що можуть відрахувати з Академії?
Дивіться ексклюзив про життя і навчання в одній із найкращих футбольних шкіл Європи.
Нагадаємо, Шахтар хотів переманити Циганкова. Також, на матч Ліги Європи Динамо - Челсі розпродані всі квитки
Джерело - Чемпіон.
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