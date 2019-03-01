Про те як потрапити в академію Динамо, та скільки коштує навчання

На каналі Football Hub в Youtube з'явилося нове ексклюзивне відео. Цього разу в сюжеті підняли тему дитячо-юнацької академії Динамо Київ.

Як потрапити в Академію київського Динамо?

Скільки коштує навчання?

За що можуть відрахувати з Академії?

Дивіться ексклюзив про життя і навчання в одній із найкращих футбольних шкіл Європи.

Джерело - Чемпіон.

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