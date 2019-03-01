Про алкоголь, стрес та договірні матчі. 10 тупих запитань тренеру: Юрій Вернидуб. ВІДЕО

На каналі ТRЕНДЕЦ продовження рубрики - Х тупих запитань. Головний тренер Зорі, Юрій Вернидуб став новим героєм.

У цій рубриці запитують у людей різних спортивних професій про смішні, банальні, відверті, шокуючі, філософські моменти їхньої професії. Запитання максимально прості, але відповіді можуть бути дуже глибокими. Юрій Вернидуб відверто розказує про алкоголь, стрес, конфлікти з футболістами та договірні матчі.

Джерело - Чемпіон.

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