У Полтаві відбудеться масштабний турнір з карате. ВІДЕО

1 червня 2019 року в Полтаві відбудеться відкритий, дитячо-юнацький турнір з кіокушин карате Open Tansey Cup.



Організатор: Полтавський клуб кіокушин карате Tansey Dojo.



Цього року очікується біля 800 учасників. А сама подія об'єднає учасників не тільки з території України, адже будуть представники і з інших країн. Тому цьогорічний турнір уже можна називати міжнародним.



Досконала організація заходу, комп'ютеризоване суддівство та унікальні нагороди - це далеко не все чим обіцяють здивувати організатори.



Ну і звісно атмосфера чудового українського міста, що славиться духовністю, галушками та безкомпромісною битвою. Але цього разу битвою за Open Tansey Cup.



Вікові та вагові категорії:



хлопці



6-7 років: -20, -25, -30, +30



8-9 років: -25, -30, -35, +35



10-11 років: -30, -35, -40, +40



12-13 років: -40, -45, -50, +50



14-15 років: -50, -60, +60



16-17 років: -60, -70, +70



дівчата



8-9 років: -30, +30



10-11 років: -35, +35



12-13 років: -45, +45



14-15 років: -50, +50



16-17 років: -55, +55

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