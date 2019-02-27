Барселона - Реал: огляд першого матчу півфіналу Кубку Іспанії

Сьогодні, 27 лютого, у матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії зіграють Реал і Барселона.

Перший матч відбувся в столиці Каталонії та завершився - 1:1.

Початок матчу о 22:00.

Пряма онлайн-трансляція Реал - Барселона на Чемпіоні за цим посиланням.

Також наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію півфіналу Реал - Барселона.

Пригадуємо перепитію першої гри в нашому огляді:

Джерело - Чемпіон.

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