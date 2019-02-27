Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО

Український боксер Олександр Гвоздик готується до першого захисту титулу чемпіона світу WBC у першій важкій, який він здобував накаутом у бою проти Адоніса Стівенсона.

Суперником українського чемпіона стане Дуду Енгумба. Бій заплановано на 30 березня 2019 року у Філадельфії (СШ А).

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Нагадаємо, нещодавно Адоніс Стівенсон вийшов з лікарні, де провів майже три місяця, перебуваючи довгий час у комі після важкого нокаута від Гвоздика.

Джерело - Чемпіон.

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