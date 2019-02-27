Динамо знищило Зорю, а Карпати Ворсклу. Відеоогляд усіх матчів 19-го туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга повернулася після зимової паузи. Клуби елітного футбольного дивізіону країни зіграли 19-й тур. Серед неочікуваних результатів можна відзначити поразку Львова від Чорноморця та розгром Зорі та Ворскли від Динамо і Карпат відповідно.

Чемпіонат України, УПЛ

19-й тур

Маріуполь - Олімпік 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 26 Пасіч, 1:1 – 45, пенальті Піхальонок, 2:1 – 48, пенальті Борячук.

ФК Львів – Чорноморець 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 32, Гошкодеря

Десна – Арсенал-Київ 2:0 (1:0)

Гол: 0:1 - 1, Фаворов Д. 0:2 - 90+1, Фаворов А. (П).

Ворскла - Карпати 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Франко, 0:2 - 51 Швед, 0:3 - 55 пенальті, Швед, 0:4 - 90+1 Швед.

Шахтар - Олександрія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Марлос, 2:0 - 35 Мораес

Динамо - Зоря 5:0 (3:0)

Голи 1:0 - 34 Шапаренко, 2:0 - 38 Вербич, 3:0 - 45 Шапаренко, 4:0 - 53 Вербич, 5:0 - 73 Соль

Джерело - Чемпіон.

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