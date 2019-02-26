Потенційний новачок Шахтаря: новий Неймар чи переоціненний бразильський талант? ВІДЕО

Донецький Шахтар не зраджує традиціям і продовжує активно стежити за гравцями з Латинської Америки. Ні для кого не секрет, що гірники переглядають хавбеків і футболістів групи атаки з чемпіонату Бразилії в пошуках нового Фернандіньйо, Матузалема, Брандао або Дугласа Кости. Саме наступником останнього називають нову трансферну мету донеччан: Матеуса Лемоса Мартінса більш відомого як Тете.

Нагадаємо, що Шахтар домовився з Греміо про покупку Тете

Раніше Нападник Греміо підтвердив перехід у Шахтар

Джерело - Чемпіон.

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