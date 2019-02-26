Футбік: Як Караваєв пропустив між ніг від володаря Золотого м'яча. ВІДЕО

Олександр Караваєв напередодні перших зборів національної команди дав уроки футболу дітям та взяв участь у челенджі на швидкість. І програв. Його на долю секунди перевершив ведучий програми Футбік Роман Дяченко. У якості покарання Караваєву довелося читати вірша, стоячі на стільці.

- Директор філії Барселони Жорді Гракатост сказав, що навіть за фатальну помилку дитини в грі не варто публічно його карати. А у нас не так?

- У нас не так. У нас, напевно, емоційні люди все, настільки, що не можуть перетерпіти, перетримати, дати ще шанс дитині, хочуть постійно від нього всього і відразу. Я теж помітив, що європейський підхід зовсім інший. У дитячих академіях там тренери дітям кажуть робити помилки постійно. Вони повинні навчитися розуміти те, що від них вимагають, а тут без помилок ніяк.

- У дитинстві у дворі тебе часто призначали капітаном? Або ти не любив капітанство?

- Я у дворі був наймолодший, всі хлопці були роки на три-чотири старше, так що там немає. А ось коли вже пішов в секцію і став грати за своїм віком, то вже виділявся, і призначали капітаном.

- Тобі на одному з тренувань збірної Шевченко прокинув межу ніг. Пам'ятаєш?

- Після такого у мене навіть гордість) Ну Конопа мене відразу вбив, два дні точно він мене труїв, а це тільки одне "між", ще друге не зняли, там два було, теж Микола Васильков знімав, думаю. Труїли-труїли, але я вже в кінці кажу, це ж не гріх отримати "між" від гравця, який одержував Золотого М'яча! У нас Ярмоленко в цьому фахівець, Селезньов, якщо він викликаний, теж спец. Зінченко завжди з Колею Матвієнко можуть прокинути.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua