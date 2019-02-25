Фанат Челсі потиснув руки всім гравцям крім Кепи після поразки в Кубку Ліги. ВІДЕО

Один з уболівальників Челсі потиснув руки всім гравцям лондонського клубу крім Кепи Аррісабалаги після поразки від Манчестер Сіті (0:0, пен 3:4) у фіналі Кубка Англії.
Відео доступне на його сторінці у Twitter.
OMG The fella giving handshakes to all the players snubbed Kepa as he was walking down the step 😨👀😯 #cfc #CarabaoCup #Kepa #Sarri pic.twitter.com/DZQ9asbve6— Matt (@MattIanta) 24 февраля 2019 г.
Нагадаємо, що Зінченко став найкращим гравцем фінального матчу Кубка англійської ліги.
Джерело - Чемпіон.
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