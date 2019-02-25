Фанат Челсі потиснув руки всім гравцям крім Кепи після поразки в Кубку Ліги. ВІДЕО

Один з уболівальників Челсі потиснув руки всім гравцям лондонського клубу крім Кепи Аррісабалаги після поразки від Манчестер Сіті (0:0, пен 3:4) у фіналі Кубка Англії.

Відео доступне на його сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що Зінченко став найкращим гравцем фінального матчу Кубка англійської ліги.

Джерело - Чемпіон.

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