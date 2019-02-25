Динамо коштує, як їжа в МакДональдзі - уболівальники Челсі задоволені жеребом для пенсіонерів. ФОТО

Київське Динамо у 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти лондонського Челсі. Уболівальників англійського гранда жереб порадував. І, на їхню думку, Челсі легко пройде українську команду.

Chocolate Drip: "Ми уже в чвертьфіналі".

gen richard finest: "Боже, дякую за цей жереб".

Jay Matthews: "Ми виграємо дома і в гостях".

T-O-R: "Легка перемога для наступного тренера".

RubenFTBL: "Динамо коштує як Хеппі Міл в МакДональдзі".

Lapis: "Так ми не можемо програти".

Apatr3: "Хороший жереб... Таааааак".

Saidi Vialli: "Гра закінчиться на Стемфорд Брідж".

Sean: "Легко".

Джерело - Чемпіон.

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