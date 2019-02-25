Динамо коштує, як їжа в МакДональдзі - уболівальники Челсі задоволені жеребом для пенсіонерів. ФОТО

Київське Динамо у 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти лондонського Челсі. Уболівальників англійського гранда жереб порадував. І, на їхню думку, Челсі легко пройде українську команду.
Chocolate Drip: "Ми уже в чвертьфіналі".
gen richard finest: "Боже, дякую за цей жереб".
Jay Matthews: "Ми виграємо дома і в гостях".
T-O-R: "Легка перемога для наступного тренера".
RubenFTBL: "Динамо коштує як Хеппі Міл в МакДональдзі".
Lapis: "Так ми не можемо програти".
Apatr3: "Хороший жереб... Таааааак".
Saidi Vialli: "Гра закінчиться на Стемфорд Брідж".
Sean: "Легко".
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua