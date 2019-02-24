Зіркова українка похизувалася своїми медалями. ФОТО

Відома українська борчиня Юлія Ткач продемонструвала свої медалі.

Відповідну публікацію спортсменка опублікувала в Facebook.

"Роби справу чесно, з душею — і твоє до тебе прийде", - напиала Ткач.

Нагадаємо, що Юлія Ткач є чемпіонкою світу-2014 з вільної боротьби та дворазовою чемпіонкою Європи (2011, 2012) у ваговій категорії до 63 кг.

Також Ткач здобула срібло перших Європейських ігор у 2015 році.

Джерело - Чемпіон.

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