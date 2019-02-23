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Як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО

Сьогодні 17:25 Valeriy Ruchka 558 0
Як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО

Динамо пройшло в 1/8 фіналу Ліги Європи і вперше з 2004 року набрало більше очок в єврокубках, ніж Шахтар. Сергій Болотніков і Михайло Співаковський в програмі ТаТоТаке намагаються зрозуміти, як так вийшло.

02:03 — Динамо здивувало цілісністю — жоден гравець не випадав

02:30 — Миколенко — найкращий гравець матчу

04:55 — Коментар Чигринського по цьому матчу

05:47 — Динамо виглядало непогано, тому що суперник був ніякий

07:54 — Дебютний гол Соля — саме так іспанець буде забивати надалі

09:56 — Динамо знову справилось без допомоги літніх трансферів

11:21 — Можливі суперники Динамо — кого хотілося б отримати

13:37 — Фонсека переплутав план Б з планом А

17:24 — Мораес забив найдивовижніший гол за останні роки

17:55 — Пропущені голи Шахтаря — це катастрофа

22:55 — Шахтар поплатився за те, що не тим займався на трансферному ринку

24:16 — Шахтар опустився до рівня Фенербахче

24:56 — Виліт Шахтаря — це погана новина для Динамо

25:58 — Чи варто Шахтарю переходити на 3-5-2

28:05 — Ким можна замінити П'ятова

30:40 — Чому канали Футбол відмовились від АПЛ.

Нагадаємо, напередодні київське Динамо пробилося в 1/8 фіналу Ліги Європи, а донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від Айнтрахта та покинув турнір.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Динамо, #Шахтар, #Ліга Європи
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