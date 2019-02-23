Вона стала першою: 25 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор. ВІДЕО

Свєтлана Парамигіна, Маріам Бедар і Валентина Цербе (зліва на право)

23 лютого, 1994 року, на Олімпійськиї іграх в Лілегаммері Україна здобула першу в історії медаль часів незалежності.

У спринтерській гонці на 7,5 км Валентина Цербе виборола бронзову нагороду, програвши чемпіонці Марім Бедар з Канади 1,2 секунди, а срібній призерці Світлані Парамигіной з Білорусі усього 0,1 секунди.

Раніше повідомлялося, що 5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото.

Джерело - Чемпіон.

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