Німецька преса "заспівала оди" Айнтрахту після перемоги над Шахтарем

ЗМІ Німеччини описують перемогу франкфуртського Айнтрахта над донецьким Шахтарем виключно в чудових тонах.

Захоплені коментарі не тільки гессенських, але і загальнонімецьких видань.

"Після клопоту - вечірка в Лізі Європи", - так описує хід вчорашнього матчу авторитетна SportBild.

"Це було здорово. Айнтрахт вперше за останні 24 роки прорвався в 1/8 фіналу європейського турніру. Особлива подяка Себастьяну Аллі. Його удар після швидкої контратаки не залишив шансів П'ятову і, фактично, став вирішальним у протистоянні з Шахтарем. Ми можемо пишатися своєю командою", - вважає видання.

"Айнтрахт у серці Європи!" - не може стримати свого захоплення Frankfurter Allgemeine.

"Загальне відчуття після гри було таким, що стадіон зараз впаде. Підтримка вболівальниками своєї команди була просто фантастичною. Що говорити, якщо гімн клубу заспівав навіть шеф поліції Франкфурта. 45 тисяч голосів після матчу виконали "У серці Європи!" Фантастичний футбол, фантастичне видовище!", - торжествує Гессенське видання.

"Щасливе час для Айнтрахта!" - коментує перемогу своїх улюбленців Frankfurter Rundschau.

"Весь регіон чекав цієї гри. І футболісти неймовірним чином виправдали надії своїх уболівальників. Вct місто святкувало цю перемогу. Айнтрахт заслужив найбільші компліменти за те свято, яке він подарував Франкфурту. Команда провела кращий матч у сезоні, перемігши суперника високого класу. Для того, щоб покласти Шахтар на лопатки, щнадобилося напруження всіх сил. Браво, Айнтрахт!", - хвалить підопічних Аді Хюттера газета.

Нагадаємо, що на уболівальників Шахтаря напали в Німеччині, є госпіталізовані.

Джерело - Чемпіон.

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