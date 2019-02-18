Юна зірка Роми нагримав на красуню-маму за відверті фото

У цьому сезоні розкривається зірка Ніколо Заніоли. Перейшов у Рому з Інтера (там він зовсім не грав) як частина угоди по Наїнгголлану, італієць забиває класні м'ячі і б'є рекорди.

У Заніоли 3 голи і 2 асисти в 14 матчах серії А, а в недавній грі ЛЧ з Порту Ніколо двічі забив Касільясу, ставши наймолодшим автором дубля в ЛЧ серед італійців. Популярність Ніколо зростає - зростає популярність і його мами.

Франческі Кості 41 рік, її профіль нічим не відрізняється від типової любительки селфі.

До Corriere della Sera дійшли чутки, що захоплення мами дратує хлопця. А Рома рекомендувала Франческі постити поменше таких фото, щоб не відволікати сина від футболу.

"Мама, зупинись! Досить цих фотографій. Ну що ти робиш зі своїм ротом? Тобі 40 років!", - цитують медіа звернення Ніколо до мами.

До речі, Ніколо - син колишньої зірки серії В Ігора Заніоло, який грав за Салернітану, Дженоа, Мессіну і ще купу клубів. Через кар'єри сина мама переїхала до Риму, а батько разом із сестрою Ніколо живуть у Спеції - у Ігора там бар.

Франческа стежить, щоб у 19-річного сина не було побутових проблем, але вільного часу все одно багато. Є можливість зайнятися собою.

Нагадаємо, що сестра Ломаченка вражає своєю красою.

Джерело - Чемпіон.

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