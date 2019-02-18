Юна зірка Роми нагримав на красуню-маму за відверті фото

У цьому сезоні розкривається зірка Ніколо Заніоли. Перейшов у Рому з Інтера (там він зовсім не грав) як частина угоди по Наїнгголлану, італієць забиває класні м'ячі і б'є рекорди.
У Заніоли 3 голи і 2 асисти в 14 матчах серії А, а в недавній грі ЛЧ з Порту Ніколо двічі забив Касільясу, ставши наймолодшим автором дубля в ЛЧ серед італійців. Популярність Ніколо зростає - зростає популярність і його мами.
Франческі Кості 41 рік, її профіль нічим не відрізняється від типової любительки селфі.
15 февраля 2019 г.
15 февраля 2019 г.
До Corriere della Sera дійшли чутки, що захоплення мами дратує хлопця. А Рома рекомендувала Франческі постити поменше таких фото, щоб не відволікати сина від футболу.
"Мама, зупинись! Досить цих фотографій. Ну що ти робиш зі своїм ротом? Тобі 40 років!", - цитують медіа звернення Ніколо до мами.
До речі, Ніколо - син колишньої зірки серії В Ігора Заніоло, який грав за Салернітану, Дженоа, Мессіну і ще купу клубів. Через кар'єри сина мама переїхала до Риму, а батько разом із сестрою Ніколо живуть у Спеції - у Ігора там бар.
Франческа стежить, щоб у 19-річного сина не було побутових проблем, але вільного часу все одно багато. Є можливість зайнятися собою.
Нагадаємо, що сестра Ломаченка вражає своєю красою.
Джерело - Чемпіон.
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