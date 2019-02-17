Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана

Сьогодні, 17 лютого найкращий баскетболіст усіх часів Майкл Джордан святкує 56-й день народження.

Багаторазовий переможець чемпіонату Національної баскетбольної асоціації в складі команди Чикаго Буллз, дворазовий олімпійський чемпіон, відомий також як Його повітряність.

Згадуємо найкращі цитати легендарного американця.

"Я промахнувся 9000 разів за свою кар'єру. Я програв майже 300 ігор. 26 раз мені було довірено вирішальний кидок, і я промахувався. Я зазнавав поразок в моєму житті знову і знову. І тому я успішний".

"Я можу пояснити всім, як потрібно грати в баскетбол. Ось тільки ніхто так не зможе".

"Кожен мріє стати наступним Майклом Джорданом. Я повинен довести, що я все ще сам Майкл Джордан".

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"Щоб бути успішним, ви повинні бути егоїстичні. Інакше ви нічого не досягнете. Як тільки ви доберетеся до вершини своєї мети, станьте безкорисливі. Перебувайте в контакті з оточуючими, не ставте себе вище інших".

"Кордони, так само як і страхи, найчастіше виявляються просто ілюзіями".

"Якщо мене щось і рухає вперед, то тільки моя слабкість, яку я ненавиджу і перетворюю в мою силу".

"Я можу прийняти поразку, але я не можу прийняти відсутність спроб".

"Можна випадково програти, але випадково виграти неможливо".

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"Талант виграє окремі матчі, а командні зусилля і розум виграють чемпіонати".

"Чоловік, який не має ідеї, ніколи не зможе добитися результату".

"Я граю, бо люблю це робити. Так сталося, що мені ще й платять".

"У 60 років у мене будуть сиве волосся і ще борода, я думаю. Буду прокидатися кожен день і робити те, що спаде на думку. Гольф на той час вже набридне, напевно".

"Не розумію, коли мене називають недостатньо чорним. Я афроамериканець, але при цьому я людина, на якого хочуть бути схожими діти в усьому світі. Чорні діти, білі діти, жовті діти, зелені діти..."

"Я знаю, багато людей писали свого часу щось подібне до "Я втомився бачити пику Майкла Джордана на кожній обкладинці". Хто вони такі? Будь ці люди на моєму місці, вони б робили так само, як і я".

"Коли я грав за "Вашингтон", у мене було відчуття, що я травмований або тільки що відновився після операції. Я знав, що робити в кожній ігровій ситуації, але вже не міг. І навіщо я тільки повернувся вдруге?"

"Коли нашу чемпіонську команду запросили на прийом в Білий дім, я не зміг піти. У мене були інші справи".

"Я не расист, але, був час, коли я не любив білих. Вони дуже ледачі, низько стрибають, постійно просять пас і взагалі багато про себе думають".

"Ніколи ні в кого не просив автографа. Я не знаю чому. Просто не уявляю, що може змінити папірець з розписом".

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"Коли вбили мого батька, я довго не міг прийти в себе. Просто в голові не вкладалося, навіщо комусь потрібно віднімати людське життя. Але я вдячний долі - батько був зі мною на протязі 30 років. У багатьох моїх друзів взагалі не було батьків".

"Кумири? Мої батьки. Чесне слово, вони для мене головні герої".

"Одного разу мій батько сказав, що я найледачіша дитина на світі. І він мав рацію. Він намагався вплинути на мене, але у нього мало що виходило. На свою першу роботу я влаштувався тільки в шістнадцять років і протримався там максимум тиждень. Батько відправив мене до готелю, де я повинен був чистити басейни, міняти фільтри, протирати вікна. Після цього я пообіцяв собі, що краще буду п'яницею, ніж кожен день буду ходити на роботу з дев'ятої ранку до п'ятої вечора".

"Люди вміють літати. Деякі літають вище інших - ось і все".

Джерело - Чемпіон.

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