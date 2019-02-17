Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО

Динамо і Шахтар зіграли перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з однаковим рахунком (2:2), але з абсолютно різними сюжетами. Сергій Болотніков і Михайло Співаковський розбирають найяскравіші епізоди і прогнозують, чим закінчаться матчі-відповіді.
01:41 — Хацкевич задоволений грою Динамо. Серйозно?!
02:46 — Шабанов і Шепелєв — красунчики. Хацкевич вгадав
05:36 — Соль — це фейспалм
07:00 — Хто винен в пропущених голах Динамо? Точно не Бойко
10:47 — Динамо зламало гру в другому таймі. Чи це греки скисли?
12:40 — Динамо пройде Олімпіакос
13:37 — Шахтар — герої чи везунчики?
16:00 — Вилучення Степаненка — помилка рефері чи Тараса?
19:06 — Як варто використати Соломона
20:10 — Пятов — це катастрофа. Ісмаїлі і Марлос теж винні у пропущених голах
22:55 — Мораес показав, чим він відрізняється від Соля
24:01 — Напівпорожні трибуни на матчі Шахтаря — це ганьба
24:31 — Прогнозуємо виліт Шахтаря
25:12 — Зозуля навряд чи опиниться в збірній
26:28 — А Зінченко навряд чи перейде в Наполі
27:54 — Матч усіх зірок УПЛ — це крутяк чи “гумова жінка”?
Нагадаємо, Динамо вирвало на останніх хвилинах нічию в Олімпіакоса.
А донецький Шахтар в меншості зіграв унічию з Айнтрахтом у Лізі Європи.
Джерело - Чемпіон.
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