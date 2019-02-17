Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО

Динамо і Шахтар зіграли перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з однаковим рахунком (2:2), але з абсолютно різними сюжетами. Сергій Болотніков і Михайло Співаковський розбирають найяскравіші епізоди і прогнозують, чим закінчаться матчі-відповіді.

01:41 — Хацкевич задоволений грою Динамо. Серйозно?!

02:46 — Шабанов і Шепелєв — красунчики. Хацкевич вгадав

05:36 — Соль — це фейспалм

07:00 — Хто винен в пропущених голах Динамо? Точно не Бойко

10:47 — Динамо зламало гру в другому таймі. Чи це греки скисли?

12:40 — Динамо пройде Олімпіакос

13:37 — Шахтар — герої чи везунчики?

16:00 — Вилучення Степаненка — помилка рефері чи Тараса?

19:06 — Як варто використати Соломона

20:10 — Пятов — це катастрофа. Ісмаїлі і Марлос теж винні у пропущених голах

22:55 — Мораес показав, чим він відрізняється від Соля

24:01 — Напівпорожні трибуни на матчі Шахтаря — це ганьба

24:31 — Прогнозуємо виліт Шахтаря

25:12 — Зозуля навряд чи опиниться в збірній

26:28 — А Зінченко навряд чи перейде в Наполі

27:54 — Матч усіх зірок УПЛ — це крутяк чи “гумова жінка”?

Нагадаємо, Динамо вирвало на останніх хвилинах нічию в Олімпіакоса.

А донецький Шахтар в меншості зіграв унічию з Айнтрахтом у Лізі Європи.

Джерело - Чемпіон.

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