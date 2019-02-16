Три роки тому Шевченко очолив збірну України. ВІДЕО

Рівно три роки тому 16 лютого 2016 року колишній нападник Андрій Шевченко був призначений головним тренером збірної України.

На першій прес-конференції Шевченко заявив, що Україна буде грати в красивий футбол і свого слова дотримав. Особливо це підтвердили матчі збірної в Лізі націй, де команда заробила підвищення у вищий дивізіон, вигравши групу.

Крім того, при Шевченку відразу 20 футболістів дебютувало за національну команду.

Чемпіон пропонує згадати як національна дружина грала на новоспеченому турнірі.

Ліга Націй УЄФА.

Ліга В. Група 1.

6 вересня

Чехія - Україна 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Шик, 1:1 - 45+1 Коноплянка, 1:2 - 90+3 Зінченко

У першому матчі Ліги націй збірна України на виїзді перемогла Чехію.

Синьо-жовті пропустили гол вже на 4-й хвилині поєдинку від нападника італійської Роми Патріка Шика.

Патрік Шик вразив ворота Андрія П'ятова після сольного проходу. Форвард Роми прорвався лівим флангом та сильним ударом у ближній кут забив свій дебютний гол за збірну Чехії в офіційному матчі.

Проте у компенсований до першого тайму час Євген Коноплянка ударом в нижній кут воріт відновив рівновагу.

У компенсований до другого тайму час Олександр Зінченко скористався помилкою захисту та голкіпера суперників та забив переможний гол.

9 вересня

Україна - Словаччина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 80 Ярмоленко (пен.)

У другому матчі Україна приймала у Львові Словаччину. Гра відбувалася за порожніх трибун, через покарання господарів поля за поведінку фанів у попередньому відбірковому циклі.

У першому таймі краще виглядала команда Словаччини, яка створила кілька небезпечних моментів, але реалізувати їх не змогла.

У другому таймі збірна України помітно втомилася, але змогла вийти вперед. На 79-й хвилині Віктор Циганков заробив пенальті, який реалізував Андрій Ярмоленко.

Українці перемогли Словаччину 1:0, набрали 6 очок та залишилися на першому місці у турнірній таблиці.

16 жовтня

Україна - Чехія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 43 Маліновський

Вже за тур до завершення групового етапу Ліги націй збірна України здобула путівку до елітного дивізіону турніру.

Україну в матчі проти Чехії влаштовувала нічия, яка дозволяла нашій команді достроково гарантувати собі перемогу в групі B1 та вихід до найсильнішого дивізіону Ліги Націй.

Команда Андрія Шевченка вийшла вперед на 43-й хвилині. Після скидання Романа Яремчука потужним ударом з-за меж штрафного майданчика впритул зі стійкою відзначився Руслан Маліновський.

Збірна України перемогла Чехію 1:0, достроково виграла змагання у своїй групі та вийшла до дивізіону A Ліги Націй, де вона виступить у другому розіграші турніру.

16 листопада

Словаччина - Україна 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Руснак, 2:0 - 26 Куцка, 2:1 - 47 Коноплянка, 3:1 - 52 Зреляк, 4:1 - 61 Мак.

А вже в останньому матчі групового етапу команду Шевченка розгромила збірна Словаччини.

Українці ще в першому таймі пропустили два сухих м'ячі.

Та після перерви Євген Коноплянка відновив інтригу в матчі, своїм голом-красенем. Але словаки відзначились ще двічі та довели результат до непристойного.

Джерело - Чемпіон.

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