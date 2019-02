Мати відомого баскетболіста закинула божевільний м'яч з центру майданчика. ВІДЕО

Мати зоряного розігруючого Голден Стейт Стефена Каррі Соня Каррі відзначилася неймовірним кидком з центру майданчика під час сімейного благодійного заходу в рамках програми Матчу зірок НБА.

Соня Каррі виступала з батьком баскетболіста Деллом Каррі, який також свого часу грав у НБА, і в нетрадиційному стилі потрапила в кільце з наддалекої дистанції.

He get it from his mama. @StephenCurry30 mom Sonya Curry makes halfcourt underhand shot. pic.twitter.com/3KQEGAzSSK