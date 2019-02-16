Мати відомого баскетболіста закинула божевільний м'яч з центру майданчика. ВІДЕО

Мати зоряного розігруючого Голден Стейт Стефена Каррі Соня Каррі відзначилася неймовірним кидком з центру майданчика під час сімейного благодійного заходу в рамках програми Матчу зірок НБА.

Соня Каррі виступала з батьком баскетболіста Деллом Каррі, який також свого часу грав у НБА, і в нетрадиційному стилі потрапила в кільце з наддалекої дистанції.

He get it from his mama. @StephenCurry30 mom Sonya Curry makes halfcourt underhand shot. pic.twitter.com/3KQEGAzSSK — Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) 15 февраля 2019 г.

Нагадаємо, що збірна США переграла збірну світу в матчі висхідних зірок НБА.

Раніше повідомлялося, що Джеймс хоче купити клуб НБА.

Джерело - Чемпіон.

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