У Бразилії нова зірка. Дівчина-арбітр проти розлючених футолістів. ФОТО

Чемпіонат Бразилії стартує 28 квітня, а поки проводяться першості штатів. Один з епізодів у матчі ліги Алагоану (штат Алагоас) викликав резонанс в місцевих виданнях.

В останньому турі CCA Масейо приймав Мурічі (2:1). Суперечки виникли через епізод на 63-й хвилині, коли господарі за рахунку 1:1 забили переможний м'яч. Футболісти Мурічі наполягали, що був фол на їх воротарі. Головний арбітр і його асистентка на лінії взяли паузу через метушню. У результаті розбірок три футболісти отримали червоні картки, а гол був-таки зарахований.

Ось кадр, який облетів всю Бразилію.

Гравці Мурічі (особливо воротар Лео) бурхливо обурювалися діями бокового арбітра Ракел Феррейри Барбози. Однак дівчина зберігала абсолютно незворушний вираз обличчя. Незабаром співробітники поліції загородили бокового рефері від емоційних футболістів.

Ця історія отримала багато відгуків у соціальних мережах. Частина уболівальників стверджували, що рішення суддів-чоловіків не зустрічають з такою агресією. Після матчу 29-річна суддя Ракел розповіла ESPN Brasil, що їй сказали незадоволені гравці і як їй вдалося зберігати незворушність.

"Це стандартна реакція. Під час підготовки арбітрів ми проходимо спеціальні тренінги. Крім того, нас консультують психологи. У тому епізоді футболісти не переходили на образи. Якби вони собі це дозволили, то також отримали б видалення. Гравці Мурічі наполягали на тому, що був фол на воротарі. Вони вимагали, щоб я повідомила про це головному арбітру. Жінки займають своє місце через професіоналізм, і це робить мене щасливою. Жінки мають право працювати в будь-якому професійному секторі, для чого вони повинні відповідати вимогам".

Фотографію, яка облетіла всі спортивні видання, зробила фотограф Пей Фон. Вона так описала ключовий епізод матчу.

"Воротар височів над нею, я бачила всю його жестикуляцію і фотографувала те, що відбувається. Знімала, поки не зробила кадр, який опублікувала. Усередині мене було бажання піти до них і витягнути її з цієї ситуації. Це зробили судді і поліція, які встали стіною перед футболістами".

Раніше ФФУ разом з УЄФА оплатить лікування судді, в якого стався інсульт.

Джерело - Чемпіон.

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