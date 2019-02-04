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Super Bowl LIII: LA Rams - New England. Онлайн-трансляція

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Super Bowl LIII: LA Rams - New England. Онлайн-трансляція

Сьогодні 01:35 Валерій Ручка 604 1
Super Bowl LIII: LA Rams - New England. Онлайн-трансляція

Дивитися онлайн Супербоул-2019  Нью Інгленд Петріотс - Лос-Анджелес Реймс. Початок о 1:30 за Києвом.

На Чемпіоні: Онлайн-трансляція НБА.

4 лютого в Атланті відбудеться 53-й в історії Супербоул – фінальний поєдинок чемпіонату США з американського футболу. Цього року головний трофей Національної футбольної ліги розіграють Нью Інгленд Петріотс і Лос-Анджелес Реймс.

Актуально: Найкрутіша реклама Супербоул-2019.

В Україні жоден телеканал не транслюватиме головну спортивну подію США.

Онлайн-трансляція матчу Нью Інгленд Петріотс - Лос-Анджелес Реймс буде доступна на нашому сайті.

Отже, не пропустіть онлайн-трансляцію Супербоула-2019 Нью Інгленд Петріотс - Лос-Анджелес Реймс о 1:30 на Чемпіоні.

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Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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