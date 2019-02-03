Super Bowl LIII: LA Rams - New England. Онлайн-трансляція

Дивитися онлайн Супербоул-2019 Нью Інгленд Петріотс - Лос-Анджелес Реймс. Початок о 1:30 за Києвом.

На Чемпіоні: Онлайн-трансляція НБА.

4 лютого в Атланті відбудеться 53-й в історії Супербоул – фінальний поєдинок чемпіонату США з американського футболу. Цього року головний трофей Національної футбольної ліги розіграють Нью Інгленд Петріотс і Лос-Анджелес Реймс.

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В Україні жоден телеканал не транслюватиме головну спортивну подію США.

Онлайн-трансляція матчу Нью Інгленд Петріотс - Лос-Анджелес Реймс буде доступна на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Отже, не пропустіть онлайн-трансляцію Супербоула-2019 Нью Інгленд Петріотс - Лос-Анджелес Реймс о 1:30 на Чемпіоні.

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Джерело - Чемпіон.

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