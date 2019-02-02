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Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО

Сьогодні 20:36 Валерій Ручка 495 0
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО

Уболівальники Лінкольн Сіті провели акцію на виїзному матчі 31-го туру Другої футбольної ліги Англії проти Ноттс Каунті.

Фанати вирішили привернути увагу громадськості до проблеми раку простати, тому акція - благодійна. Вболівальники вже зібрали одну тисячу фунтів, яка надійде на рахунок відповідних організацій.

Крім того, таким чином фанати пожартували над власником Ноттс Каунті Аланом Харді, який недавно випадково опублікував в twitter свій пеніс.

Джерело - Чемпіон.

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