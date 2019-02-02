Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО

Уболівальники Лінкольн Сіті провели акцію на виїзному матчі 31-го туру Другої футбольної ліги Англії проти Ноттс Каунті.
Фанати вирішили привернути увагу громадськості до проблеми раку простати, тому акція - благодійна. Вболівальники вже зібрали одну тисячу фунтів, яка надійде на рахунок відповідних організацій.
Крім того, таким чином фанати пожартували над власником Ноттс Каунті Аланом Харді, який недавно випадково опублікував в twitter свій пеніс.
Arrived #nottscounty let’s do this great see @chriskonrath #ImpsAsOne pic.twitter.com/Cpskz9aNKR— james (@Jameslawton78) 2 лютого 2019 р.
@LincolnCity_FC @Official_NCFC @AwayDays_ Cocks out for the lads..😂😂🍆🍆 pic.twitter.com/cnNqqHMyMO— Simon Jenkinson (@jenki78) 2 лютого 2019 р.
Джерело - Чемпіон.
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