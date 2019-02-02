Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО

Мюнхенський Ред Булл зняв вражаюче промо напередодні дебютного для себе фіналу Ліги чемпіонів зі шведською Фрелундою.

Головним героєм відео став захисник німецької команди Конрад Абельтсхаузер.

Голос за кадром робить акцент на тому, що РБ Мюнхен три рази поспіль виграв чемпіонат Німеччини, а тепер прийшов час приміряти корону чемпіонів Європи.

Фінальний матч між Фрелундою й Мюнхеном 5 лютого в шведскому Гетеборгзі.

Джерело - Чемпіон.

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